Es war genau einen Monat unterwegs -

jetzt hat das Weltraumteleskop James Webb sein Ziel erreicht - in rund 1,6 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde.

Laut US-Weltraumagentur Nasa hat es eine Position eingenommen, in der es einen Himmelskörper umkreist, ohne dafür selbst Energie aufwenden zu müssen. Dafür musste Webb für fünf Minuten die eigenen Triebwerke anwerfen. Jetzt werden noch seine Spiegel ausgerichtet, so dass ab Sommer erste Aufnahmen aus dem All die Erde erreichen.