Wie die New York Times berichtet, untersuchen jetzt aber US-Behörden die möglicherweise erste auf der ISS begangene Straftat. Es geht um die US-Astronautin Anne McClain. Nach Informationen der Zeitung wird ihr vorgeworfen, vom Weltraum aus Kontodaten ihrer getrennt lebenden Ehefrau abgerufen zu haben. Die hat deswegen bei der Verbrauchschutz-Behörde FTC Beschwerde wegen "Identitätsdiebstahl" eingelegt.

McClain bestreitet nicht, die Daten vom aus abgerufen zu haben, wohl aber, eine Straftat begangen zu haben. Laut ihrem Anwalt habe sie lediglich mit dem ihr bekannten Passwort die gemeinsamen Finanzen überprüfen wollen.

Die Bank der Ehefrau hatte herausgefunden, dass Zugriffe auf das Konto von einem NASA-Netzwerk aus vorgenommen wurden - und zwar in der Zeit, in der sich McClain im All befand. Sie war im Juni von dem sechsmonatigen Aufenthalt in der ISS zurückgekehrt.