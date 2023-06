In der Raumfahrt gibt es es viele internationale Kooperationen: Unter anderem entwickeln Deutschland und Frankreich zusammen einen Rover für eine japanische Mars-Erkundungsmission. Jetzt hat der Rover auch einen Namen bekommen - Idefix, wie der kleine Hund im Asterix-Comic.

Er soll im Rahmen des japanischen Projekts nächstes Jahr zusammen mit einer Raumsonde in Richtung der Marsmonde Phobos und Deimos starten. Ziel ist, Bodenproben zu sammeln, die Hinweise auf die Entstehung des Mars liefern könnten - und Antworten auf die Frage, ob es dort möglicherweise Leben gibt. Die Proben sollen dann in gut fünf Jahren in einer Kapsel zur Erde gebracht werden.