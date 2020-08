Galaxien oder planetarische Nebel tragen meistens ziemlich sperrige Namen, Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen, die sich kaum jemand merken kann.

Einige haben im Laufe der Zeit aber geläufigere Spitznamen verpasst bekommen, wenn ihr Aussehen an irgendetwas bestimmtes erinnert. Einige dieser Namen will die US-Weltraumbehörde Nasa in Zukunft nicht mehr verwenden, nämlich dann, wenn sie unsensibel oder gar diskriminierend sind.

Der Nebel NGC 2392 zum Beispiel wird auch Eskimo-Nebel genannt. Doch diese Bezeichnung von Menschen in der Arktis hat einen rassistischen Hintergund und wird nicht mehr verwendet. Auch zwei Galaxien, die siamesische Zwillinge genannt wurden, verlieren ihren Spitznamen. Wie die Nasa erklärte, werden die Begriffe überprüft, ob sie mit Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion vereinbar sind.