Die US-Weltraumbehörde Nasa hat in der Nacht zum ersten Mal absichtlich eine Sonde in einen Asteroiden gesteuert. Damit sollte getestet werden, ob wir von der Erde aus im Ernstfall die Flugbahn eines Asteroiden abändern könnten. Die Sonde namens Dart prallte um 1.14 Uhr unserer Zeit in den Asteroiden Dimorphos. Der war laut Nasa auch vorher schon keine Gefahr für die Erde, sondern als Test-Objekt ausgewählt.

Auswertungen laufen



Die Sonde Dart war im November ins All geschossen worden. Seitdem war sie auf dem Weg zu ihrem Ziel - mit rund 6,6 Kilometern pro Sekunde. Laut Beschreibung war die Sonde nur etwa so groß wie ein Getränke-Automat - und dagegen der Asteroid so groß wie ein Fußballstadion.



Bis kurz vorm Aufprall war daher nicht ganz sicher, ob die Sonde ihr Ziel auch wirklich treffen würde. Jetzt müssen die Forschenden auswerten, ob und wie sich die Umlaufbahn des Asteroiden durch den Einschlag der Sonde verändert hat.