Das fragt sich die US-Weltraumbehörde Nasa. Offenbar haben Flugkontrolleure vor mehr als einer Woche aus Versehen einen falschen Befehl zur Raumsonde gesendet - und daraufhin hat sich die Antenne der Voyager 2 von der Erde weggedreht. Seitdem fliegt die unbemannte Sonde, die das äußere Planetensystem erforschen soll, immer tiefer ins All, ohne Zugriff der Kontrolleure. Jetzt sucht die Nasa mit einer riesigen Parabolantenne im australischen Canberra nach verirrten Signalen der Voyager 2. Die Antenne soll außerdem den richtigen Befehl in die Region im All senden, in der die Sonde vermutet wird. Falls das nichts bringt, hoffen Fachleute auf einen automatischen Reset der Voyager 2 im Herbst. Der sollte laut Nasa die Kommunikation wiederherstellen.

Die Raumsonde hat ihre Reise zu den äußeren Planeten schon 1977 begonnen. Momentan ist die Voyager 2 vermutlich etwa 19 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Bis ein Signal aus dieser Entfernung die Erde erreicht, dauert es mehr als 18 Stunden. Zwar hat sich die Antenne der Raumsonde durch das falsche Kommando nur um zwei Prozent verschoben, aber diese Abweichung reichte aus, um die Kommunikation zu unterbrechen.