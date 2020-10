In Rekordzeit zur ISS: So schnell wie noch nie sind drei Raumfahrende zur Internationalen Raumstation geflogen.

Zwei russische Kosmonauten und eine US-Astronautin waren am Morgen vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet und schon drei Flugstunden später dockten sie sicher an der ISS an. Bisher lag die Flugzeit bei rund sechs Stunden. Wegen einer veränderten Flugbahn konnte sie jetzt verkürzt werden. Eine ähnliche Zeit hatten bisher nur unbemannte Raumfrachter geschafft.

Statt sich der ISS allmählich zu nähern, steuerte die Raumkapsel heute samt Besatzung direkt auf die Internationale Raumstation zu. Die Rakete musste sekundengenau starten, um die ISS auf ihrer Umlaufbahn nicht zu verpassen. Außerdem musste die Raumkapsel exakt die richtige Geschwindigkeit haben.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Mission unter strengen Hygiene-Vorschriften statt. Die Raumfahrenden mussten vorher mehr als einen Monat in Quarantäne, außerdem wurden sie mehrfach auf das Virus getestet.

Die neue Crew wird voraussichtlich ein halbes Jahr in der ISS bleiben. Die bisherigen Besatzungsmitglieder sollen in einer Woche zur Erde zurück.