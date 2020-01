In der Erdumlaufbahn fliegt ein Satellit, der explodieren könnte.

Der US-Fernsehsatellit Spaceway-1 hatte laut Betreiber eine Batterie-Fehlfunktion und jetzt besteht die Gefahr, dass die Batterie explodiert. Darüber berichtet das Online-Magazin SpaceNews.



Demnach soll jetzt versucht werden, den Satelliten schnell noch in einen sogenannten Friedhofsorbit zu bringen - also eine Umlaufbahn für ausgediente Satelliten. Die liegt in diesem Fall 300 Kilometer höher.

Die Zeit ist knapp

Dafür ist allerdings die Zeit ziemlich knapp, weil dafür der restliche Treibstoff an Bord des Satelliten abgelassen werden müsste. Das dauert in der Regel 2-3 Monate. Spaceway-1 gerät aber schon Ende Februar in den Erdschatten und braucht dann Energie aus seiner defekten Batterie - und dann könnte die explodieren.