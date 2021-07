Die US-Weltraumbehörde Nasa hatte das Weltraumteleskop Hubble fast schon abgeschrieben - jetzt kann es doch wieder wissenschaftliche Daten sammeln.

Vor rund einem Monat hatte ein Computer an Bord des 30 Jahre alten Teleskops gestreikt. Die ersten Erklärungs- und Reparaturversuche schlugen fehl. Vor ein paar Tagen hat die Nasa aber das wirkliche Problem gefunden und auf ein Backup-Modul umgeschaltet. Seit dem Wochenende ist Hubble wieder in Betrieb und kann weiter das Universum beobachten. Die Nasa hofft, dass das noch für viele Jahre so weiter geht. Denn Hubble ist noch immer eines der wichtigsten Weltraumteleskope, auch wenn Ende des Jahres mit "James Webb" voraussichtlich ein weiteres dazu kommt.