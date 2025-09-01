Leben auf einem fernen Planeten zu finden oder zumindest einen wahrscheinlich bewohnbaren Planeten - das ist ziemlich schwierig.

Denn so ein erdähnlicher Exoplanet, außerhalb unseres Sonnensystems, wird leicht vom Stern überstrahlt, den er umkreist. Außerdem muss das suchende Teleskop selbst im Weltraum sein, weil sonst die Erdatmosphäre das Bild verwischt.

Eine Idee, das Sternenlicht abzuschirmen, um mögliche ferne Planeten besser zu sehen, ist ein "Starshade" - eine Art Sonnenschirm, mehrere zehntausend Kilometer vor dem Weltraumteleskop. Bei der Nasa gibt es Pläne dafür, die sind allerdings ziemlich aufwendig.

Ein Forschungsteam aus den USA schlägt etwas anderes vor: ein Weltraumteleskop, etwa so groß wie das James-Webb - aber mit einem speziellen Spiegel. Er ist nicht, wie üblich, rund, sondern rechteckig: 20 Meter lang, 1 Meter breit. Laut Studie könnten auch mit diesem Design viele neue Exoplaneten entdeckt werden, bei geringerem Aufwand. Die Gruppe will den Vorschlag aber noch optimieren.