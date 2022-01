Das Teleskop wird nicht wie das Hubble-Weltraumteleskop um die Erde kreisen, sondern an einem bestimmten Punkt zusammen mit der Erde um die Sonne. Auf dem Weg zu diesem Fixpunkt in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde hat es allerdings leichte Probleme gegeben. Der Sonnenschutz hat sich nur mit Verzögerung entfaltet. Weil einige Sensoren ausfielen, konnte sich der Hitzeschild nicht so spannen wie er sollte. Die Ingenieure spannen die Schutz-Folien jetzt einzeln und der Reihe nach langsam auf.

Das James-Webb-Teleskop hat die Sonne immer im Rücken, der Hitzeschild hält die Sonnenstrahlen ab, um die Sensoren des Teleskops kühl zu halten. Das Teleskop soll Infrarot-Wellen aus der Zeit vom Ursprung des Universums aufspüren.