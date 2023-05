Menschen ins All zu schicken - das kostet viele Ressourcen.

Ein Forschungsteam der europäischen Weltraumagentur Esa sagt dazu: Wenn es darum geht, bei den Missionen möglichst viel Energie einzusparen, dann sollte man am besten rein weibliche Teams ins All schicken. Das Esa-Forschungsteam hat unter anderem ausgerechnet, dass eine reine Astronautinnen-Crew auf einer Langzeitmission fast 1700 Kilo weniger Nahrung braucht als eine rein männliche Crew. So könnten zwei Kubikmeter Platz gespart werden - und insgesamt rund 160 Millionen US-Dollar.

Hintergrund ist, dass der weibliche Stoffwechsel effizienter arbeitet. Frauen können also Sauerstoff, Nahrung und Wasser im Schnitt besser verwerten. Nicht einbezogen wurden manche Faktoren wie der Einfluss des weibliche Zyklus auf die Energie-Effizienz. Denn den unterdrücken Astronautinnen oft während ihrer Weltraummission, zum Beispiel mit Hormonen.

Beim Vergleich zwischen Männern und Frauen ging es auch rein um allgemeine körperliche Aspekte, nicht um individuelle Unterschiede.