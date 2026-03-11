Auf der Suche nach Signalen von außerirdischem Leben sind wir vielleicht bisher falsch vorgegangen.

Das schreibt ein Forschungsduo im Astrophysical Journal. Die Forschenden glauben, dass Weltraum-Wetter und besonders Sonnenwinde solche "Alien-Signale" verzerren. Dadurch würden die bei uns gar nicht als klare Radiosignale in einem schmalen Frequenzbereich ankommen, wie bisher vermutet. Stattdessen würden Signale von fernen Planeten beim Durchqueren von Sonnenwinden schwächer und ihre Frequenz breiter, sodass sie bei uns nur verschwommen ankommen. Zu diesem Schluss kommen die Forschenden nach verschiedenen Berechnungen.

Ein an der Studie unbeteiligter Forscher sagt außerdem im Online-Magazin New Scientist: Es ist veraltet zu glauben, dass intelligente Zivilisationen uns Radiosignale schicken. Schließlich hat sich auch bei uns die Kommunkation seit den 1960er Jahren stark weiterentwickelt. Neuere Techniken, wie Breitband und Frequenzspreizung, könnten wesentlich mehr Informationen transportieren.