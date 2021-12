Ein internationales Forschungsteam beschreibt jetzt im Fachmagazin Science einen Planeten, der fast komplett aus Eisen besteht. Er hat demnach etwa Zweidrittel der Erdgröße, umkreist einen roten Zwergstern aber so nah, dass Strahlungswerte und Temperatur auf der Planetenoberfläche viel höher sind. Dort herrschen 1500 Grad Celsius.

Das dürfte auch der Grund sein, warum der Planet zu etwa 86 Prozent aus Eisen besteht. Die Forschenden vermuten, dass dadurch der größte Teil seines Gesteinsmantels verdampft ist.

Ein Jahr so lang wie acht Erdentage

Entdeckt haben sie GJ 367b indirekt, durch die Helligkeitsschwankungen seines roten Zwergstern - wenn der Planet an ihm vorbeizieht.

Die hohe Dichte des Planeten lässt sich berechnen, weil seine Anziehungskraft an dem Stern zieht, und ihn dadurch etwas in Bewegung versetzt. Und weil der Exo-Planet so nah um den Stern kreist, ist sein Jahr - also eine komplette Umrundung - auch nur acht Erdentage lang.

Das Bild zeigt den Mars - seine Oberfläche besteht aus viel eisenhaltigem Staub. Daher die rötliche Farbe.