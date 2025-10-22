Im Paranal-Observatorium in Chile kann ein neues Teleskop so deutlich in den Himmel gucken wie kein anderes zuvor.

Laut Europäischer Südsternwarte soll das 4-Meter-Multi-Objekt-Spektroskopie-Teleskop (kurz 4MOST) den südlichen Sternenhimmel erforschen. Das Besondere: Mithilfe von 2400 dünnen Glasfasern kann 4MOST Licht von tausenden Himmelsobjekten gleichzeitig einfangen und in 18.000 Farbkomponenten zerlegen.



