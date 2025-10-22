Im Paranal-Observatorium in Chile kann ein neues Teleskop so deutlich in den Himmel gucken wie kein anderes zuvor.
Laut Europäischer Südsternwarte soll das 4-Meter-Multi-Objekt-Spektroskopie-Teleskop (kurz 4MOST) den südlichen Sternenhimmel erforschen. Das Besondere: Mithilfe von 2400 dünnen Glasfasern kann 4MOST Licht von tausenden Himmelsobjekten gleichzeitig einfangen und in 18.000 Farbkomponenten zerlegen.
In den nächsten fünf Jahren soll das Teleskop das Licht von mehr als 25 Millionen verschiedenen Objekten erfassen und analysieren. Dabei soll 4MOST helfen, die Geschichte unserer Galaxie zu ergründen, die Geheimnisse der Dunklen Materie zu erforschen und die Entstehung von Sternen zu untersuchen.