Die US-Weltraumbehörde Nasa hat wetterbedingt den für nächste Woche geplanten Starttemin der Artemis-1-Mondmission abgesagt.

Die unbemannte Rakete sollte eigentlich am Dienstag von Florida aus starten. Jetzt braut sich in der Karibik aber der Sturm Ian zusammen, der in den nächsten Tagen zum Hurrikan werden könnte. Es ist schon der dritte Startversuch, den die Nasa absagt. Die letzten beiden Male lag es aber nicht am Wetter, sondern an Wasserstoff-Lecks bei der Betankung.