Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat wieder Weltraumtouristen zu einem Kurztrip ins All gebracht - nach knapp zwei Jahren Pause.

Die sechs Weltraumtouristen starteten in Texas zu einem etwa elfminütigen Flug, bei dem sie kurz in der Schwerelosigkeit waren.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Mit dabei war der frühere Luftwaffenpilot Ed Dwight , der in den 60er Jahren zwar bei der Nasa ein Astronauten-Training gemacht hatte, dann aber doch nicht für die Weltraumflüge ausgewählt worden war. Mit einem Alter von 90 Jahren, 8 Monaten und 10 Tagen wurde er jetzt der älteste Mensch, der bisher ins All flog. Er ist noch mal fast zwei Monate älter, als es Star-Trek-Schauspieler William Shatner aka Captain Kirk bei seinem Blue-Origin-Flug 2021 war. Nach der Landung sprach Dwight von einer "lebensverändernden Erfahrung, die jeder machen sollte". Allerdings dürften sich nur wenige die Kosten für den Kurztripp ins All leisten können.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Blue Origin bringt seit 2021 Weltraumtouristen ins All - beim ersten Flug war Firmen-Gründer Bezos selbst an Bord. Er wurde um ein paar Tage von Virgin-Galactic-Gründer Richard Branson geschlagen - auch wenn der nicht ganz so hoch in den Orbit flog. Danach flog Blue Origin regelmäßig Leute ins All, mit seiner New-Shepard-Rakete. 2022 gab es dann aber Probleme mit einer unbemannten Rakete, und die Firma musste eine Weile mit Starts pausieren.