Wie viel die Reise insgesamt kosten soll ist aber noch nicht bekannt. Zuletzt war von einem Preis um die 90 Millionen Euro die Rede. Allein die Kosten für den Start der Rakete Falcon 9 liegen bei rund 60 Millionen Euro. Mit ihr soll die Raumkapsel ins All geschossen werden. Außerdem muss die Raumkapsel für die Weltraumreisenden noch gebaut und auch noch finanziert werden. Die Touristinnen und Touristen sollen zusammen mit einem Kommandanten in einer Raumkapsel zur ISS reisen. Der erste Weltraum-Tourist war 2011 der US-Unternehmer Dennis Tito. Er ist in einer russischen Kapsel zur ISS geflogen. Insgesamt waren bisher acht Nicht-Astronauten im All. Die letzte Touristen-Reise liegt 11 Jahre zurück.