Verschiedene Mückenarten können schwere Krankheiten wie Gelbfieber, Malaria und West-Nil-Fieber übertragen.

Weltweit breiten sich Mücken immer weiter aus. Forschende der Unis Lissabon und Wien haben untersucht, wo sie sich wie ausbreiten. Erstmal zum Wo: Vor allem in Europa, Australien und Nordamerika breiten sich potenzielle Krankheitsüberträger aus - besonders die Gelbfiebermücke, die Asiatische Tigermücke und die Asiatische Buschmücke.

Und zum Wie: Die Mücken reisen meistens als blinde Passagiere mit. Früher war das per Schiff - inzwischen aber auch in Flugzeugen oder Güterzügen. Und: Nicht die erwachsenen Mücken sind Passagiere, sondern Eier oder Larven. Vor allem betroffen sind da Pflanzen. Einmal in einer neuen Region angekommen, breiten Mücken sich dann meistens von selbst aus. Die Forschenden sagen deshalb, dass es beim Warenhandel mehr Präventionsmaßnahmen geben sollte.

