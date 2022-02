Ein kleiner Ort auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien hat einen Weltrekord aufgestellt.

Dort gibt es die höchste Anzahl an Menschen, die in einem Ort gleichzeitig 100 Jahre und älter sind. In Perdasdefogu leben jetzt 10 Menschen auf die das zutrifft - bei einer Einwohnerzahl von etwa 1.760.

Gutes Klima, saubere Luft und gesunde Ernährung

Forschende haben herausgefunden, dass Sardinien eine von fünf Regionen auf der Welt ist, in der Menschen besonders alt werden. Aber selbst für die Insel ist der Anteil der mindestens 100-Jährigen in dem Ort etwas besonderes.

Es gibt Vermutungen, woran es liegt, dass die Menschen dort sehr alt werden: Das Klima, die saubere Luft und ihre Ernährung. Die Menschen essen dort zum Beispiel viel Gemüse und wenig Fleisch.