Jollof-Reis ist das inoffizielle Nationalgericht in Nigeria - die nigerianische Spitzenköchin Hilda Baci hat es damit jetzt ins Guinness-Buch der Weltrekorde geschafft.

Sie hat in Lagos mehr als 16.000 Portionen Jollof-Reis zubereitet. In den riesigen Kochtopf kamen unter anderem 4.000 Kilo Basmati-Reis, 300 Kilo Zwiebeln und Knoblauch und etwa 160 Kilo Ziegenfleisch. Zeitweise hielt die 28-Jährige außerdem den Rekord im Dauerkochen.

Sponsor der Aktion war ein Lebensmittelhersteller, der in Nigeria unter anderem Nudeln, Gewürzpasten und geschälte Tomaten herstellt.

Jollof-Reis stammt ursprünglich aus dem Senegal. Heute wird das scharfe Reisgericht überall in Westafrika gegessen, besonders beliebt ist es in Nigeria und Ghana. Beide Länder liefern sich regelmäßig Wettbewerbe und Debatten, wer den besten Jollof-Reis zubereitet.