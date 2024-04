Weltweit gibt es ungefähr 11.000 verschiedene Vogelarten.

10.000 davon hat der US-Amerikaner Peter Kaestner schon gesehen. Jede Sichtung hat er im Internet dokumentiert. Laut New York Times hat er damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Unabhängig überprüft wurde die Liste nicht, unter Vogelbeobachtern gilt ein Ehrenkodex. Es zählen keine Vögel in Zoos, sondern nur Wildtiere.

Vogel Nummer 10.000 hat Kaestner auf den Philippinen entdeckt. Einen grün-orangenen Nektarvogel.

Weltweit gibt es sechs Mal so viele Vögel wie Menschen. Ein Drittel aller Arten lebt in Südamerika - in Deutschland sind es nur 300.

Von den deutschen Vogelarten gibt es dafür aber besonders viele Vertreter. Die häufigsten Vögel der Welt sind nämlich Spatzen. 1,6 Milliarden Haussperlinge leben auf der Welt, auch von Staren und Rauchschwalben gibt es weltweit über eine Milliarde Exemplare.