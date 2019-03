Das heißt aber nicht, dass alle Menschen auf der Welt ohne Probleme an Wasser kommen. Der aktuelle Weltwasserbericht der Unesco zeigt: 2,1 Milliarden Menschen, also mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung, hat keinen oder nur unzureichend Zugang zu sauberen Trinkwasser. Das Problem gibt es vor allem in Entwicklungsländern: In Afrika südlich der Sahara zum Beispiel, hat nicht einmal jeder Vierte Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Aber nicht nur in den Entwicklungsländern ist der Zugang zum Trinkwasser problematisch. Auch in Europa und Nordamerika haben fast 60 Millionen Menschen bis heute kein fließend Wasser im Haus. Der Bericht beschäftigt sich auch mit Hygiene. Dort sieht die Situation noch schlechter aus: 4,3 Milliarden Menschen weltweit haben keine Möglichkeit, saubere Sanitäranlagen zu benutzen. Südlich der Sahara betrifft das allein drei von vier Menschen.