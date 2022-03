Zum Weltwassertagmhat das Uno-Institut für Wasser, Umwelt und Gesundheit auf die Lage der Wasserversorgung in Afrika geschaut.

Mehr als ein Drittel der Menschen auf dem afrikanischen Kontinent lebt demnach ohne Wassersicherheit. Das heißt unter anderem, sie haben keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen, in ihrem Land gibt es keinen effizienten Umgang mit Wasser in der Landwirtschaft oder mit Abwasser. Und bei der Wasserversorgung ist man teils stark von Nachbarstaaten abhängig.

Das Uno-Forschungsteam konnte nur in 29 der untersuchten 54 afrikanischen Länder Fortschritte bei der Wassersicherheit feststellen. Außerdem zeigten sich große regionale Unterschiede. Zum Beispiel haben in Ägypten fast alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser, in der Zentralafrikanischen Republik dagegen nur 36 Prozent.

Im Weltwasserbericht der Vereinten Nationen empfehlen Fachleute, weltweit das Grundwasser stärker zu nutzen, um die Versorgung zu verbessern.