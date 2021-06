Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind, gehören zu den größten Gesundheitsproblemen weltweit.

Reisende tragen möglicherweise zu diesem Problem bei, weil solche Keime in ihren Körper unbemerkt mitreisen und sich so quasi per Anhalter weltweit verbreiten. Zu diesem Schluss kommen niederländische Forschende. Sie haben Stuhlproben von 190 Menschen aus den Niederlanden analysiert, und zwar jeweils vor und nach einer Reise ins Ausland.

Die Testpersonen waren in Südost-Asien, Südasien, Nordafrika und im Osten von Afrika unterwegs. Nach deren Rückkehr fanden die Forschenden deutlich mehr und viel mehr verschiedene Keime mit Genen für eine Antibiotika-Resistenz im Stuhl. Die hatten die Reisenden offenbar bei den Auslandsaufenthalten aufgenommen.

Ein akutes Problem für die Reisenden ist das laut den Forschenden erst mal nicht, jedenfalls solange sie gesund sind. Erst wenn sie schwer erkranken oder Kontakt mit schwer kranken Personen haben könnte es zu Schwierigkeiten bei der Behandlung kommen.