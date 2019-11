Worauf kommt es dir im Leben wirklich an? Das hat ein internationales Forschungsteam mehr als 7.000 Menschen in 27 Ländern gefragt.

Die Mehrheit gab an, dass es ihnen am Wichtigsten ist, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen - mit Partnerin oder Partner und Familienmitgliedern. Demnach haben Menschen aus verschiedensten Teilen der Welt die gleiche Motivation in ihrem Leben - egal ob sie individualistischen Kulturen wie in Europa angehören oder kollektivistischen wie in Asien. Selbst jungen Erwachsenen und Menschen ohne feste Beziehung waren ihre Familien und die Pflege von Freundschaften wichtiger, als eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden.

Die Forschenden sagen, dass Menschen, für die die Partnersuche ein wichtiger Faktor war, tendenziell unzufriedener mit ihrem Leben waren und ein höheres Risiko für Angstzustände oder Depressionen hatten. Wenn dagegen das Familienleben wichtiger war, war das auch mit einer höheren Zufriedenheit verbunden.