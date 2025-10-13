Sich wertgeschätzt fühlen, Freude empfinden, lachen können - so erlebt ein Großteil der Menschen seinen Alltag.

Das Gallup Meinungsforschungsinstitut hat Menschen in über 140 Ländern befragen lassen, was sie am Vortag erlebt haben.

Viel Respekt - und auch Freude

Dabei gaben knapp 90 Prozent an, mit Respekt behandelt worden zu sein - das sind 3 Prozentpunkte mehr als noch bei einer Befragung im Jahr davor. Kaum verändert hat sich, dass rund dreiviertel der Befragten viel gelacht oder gelächelt haben, dass sie Freude empfanden und sich ausgeruht fühlten. Etwa die Hälfte hatte etwas Neues gelernt oder Interessantes getan.

Auch mehr negative Gefühle

Gleichzeitig haben laut der Befragung negative Gefühle wie Stress und Sorgen im letzten Jahrzehnt zugenommen. Mehr als jede dritte Person berichtete davon.

Ein Mitautor der Studie sagte, dass die Unzufriedenheit weltweit steigt. Er rät zum Beispiel Unternehmen, die emotionale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ernster zu nehmen - das würde sie leistungsfähiger und resilienter machen, und damit auch die gesamte Gesellschaft stabilisieren.