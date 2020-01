Schon länger ist bekannt, dass das in der Theorie möglich wäre. US-Forscher haben jetzt in einer Studie ermittelt, wie es vielleicht auch praktisch ginge. Das Problem ist: Die Satelliten müssten in einer größeren Höhe fliegen als bisher und da oft ihre Bahn korrigieren. Dafür würden sie allerdings mehr Treibstoff benötigen, als sie jemals mit an Bord haben könnten.

Die Forschenden haben jetzt berechnet, wie die Satelliten nicht gegen die Anziehungskraft von Sonne und Mond ansteuern; sondern, wie sie diese nutzen können. Außerdem schlugen die Forscher neue Bahnen vor, die mehr kreisförmig sind und deshalb schon allgemein weniger Korrektur-Manöver erfordern sollen.

In ihren Modellen kommen die Forschenden zum Ergebnis, dass sich mit den vier Satelliten bis zu 95 Prozent der Erde mit Internet abdecken ließen.