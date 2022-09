Der Klimawandel macht der Luftqualität weltweit zu schaffen.

Das liegt, laut einem Bericht der Weltwetterorganisation WMO, an den längeren und stärkeren Hitzewellen, die auch für mehr Waldbrände sorgen. Von der schlechteren Luftqualität seien hunderte Millionen Menschen betroffen.

Die europäische Erdbeobachtungsmission Copernicus meldet, dass die Emissionen durch Waldbrände in diesem Sommer die höchsten seit 2007 waren. Die Sonneneinstrahlung und schwacher Wind haben außerdem die hohen Schadstoffwerte begünstigt, sagt die WMO.

Die Wetterfachleute rechnen damit, dass es in Zukunft mehr Hitzewellen gibt, die länger dauern und auch intensiver werden - was die Luftqualität noch schlechter machen könnte. Die WMO warnt auch vor der Ozonbelastung. Die wird bei hohen Lufttemperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung vor allem in Bodennähe intensiver. Ozon kann Tränenreiz, Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen auslösen.