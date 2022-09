Heiße und trockene Sommer gab es in Europa auch früher schon.

1976 zum Beispiel: Auch damals waren Felder völlig vertrocknet. Oder im Sommer 2003, als in Europa zehntausende im Zusammenhang mit extremer Hitze starben. Aber der Sommer dieses Jahr war schon ungewöhnlich. Das sagt Omar Baddour von der Weltwetterorganisation (WMO), Leiter der Abteilung Climate Monitoring.

Dem WMO-Fachmann zufolge war fast ein Drittel der Nordhalbkugel von Trockenheit und Hitze betroffen. Und es kam in vielen Gegenden zu drei Arten von schweren Dürren gleichzeitig: die meteorologische Dürre mit weniger Niederschlägen, die landwirtschaftliche Dürre mit ausgetrockneten Böden und die hydrologische Dürre mit niedrigen Pegeln in Flüssen, Brunnen und Seen. Diese Dürren hängen zusammen, treten aber selten so massiv gleichzeitig auf.

Baddour vermutet, dass so eine extreme Trockenheit vermutlich erst ein oder zwei Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen aufgetreten ist - möglicherweise auch noch nie.