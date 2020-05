Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten, bei all den verschiedenen Szenarien und Modellen in Bezug auf den Klimawandel.

Forschende aus Hongkong haben es jetzt leichter gemacht: Sie haben die 100 führenden Wissenschaftler zum Thema Anstieg des Meeresspiegels nach ihrer Expertise gefragt. So konnte der aktuelle Wissensstand zu allen Faktoren einfließen, die den Meeresspiegel beeinflussen: Besonderheiten der Ozeane, der Einfluss von Eismassen, Wasserkreisläufe und so weiter. Ergebnis: Bisherige Berechnungen waren wohl zu niedrig angesetzt. Die Forschenden haben zwei Szenarien entwickelt: Stoßen wir weiter Klimagase aus wie bisher, dann wird der globale mittlere Meeresspiegel bis 2100 um mehr als einen Meter steigen. Das ist mehr als die Marke, von der der Weltklimarat IPCC bisher ausgeht. Ändert sich daran nichts, könnte der Meeresspiegel bis 2300 sogar um fünf Meter ansteigen. Schaffen wir es aber, die globale Erwärmung auf ein Plus von zwei Grad zu begrenzen, dann steigt der Meeresspiegel bis 2100 nur um die Hälfte, also einen halben Meter.