Das war in den 50er Jahren so und das ist auch noch heute so. Ein Forschungsteam aus Australien, Großbritannien und der Schweiz hat Werbung in einem australischen und einem britischen Frauenmagazin über die Jahrzehnte untersucht. Eines hat sich laut Studie nicht geändert: In den 50ern wie heute geht es der Werbemutter nur um das Beste für ihre Familie - nie um ihre eigenen Bedürfnisse oder einen eigenen Beruf.

Neu ist aber, wie die Mutter in der Werbung rausfindet, was das Beste ist: In den 50ern hörten Mütter in Werbekampagnen vor allem auf schlaue männliche Ärzte oder Prominente. Die erklärten, welche Zahnpasta oder welcher Pulli gut ist für die Familie. Etwa seit dem Jahr 2000 brauchen Mütter die Empfehlungen aber nicht mehr. In der Werbung sind sie jetzt selbst zu Expertinnen geworden und navigieren durch komplexe Forschungsergebnisse zu Weichmachern und Gentechnik. Selbstlos ist die Werbemutter aber immer noch.