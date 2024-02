Fragt ihr euch bei wirklich genialen Sachen auch manchmal, wer die wohl erfunden hat und wann?

Klebstoff gehört definitiv zu solchen genialen Sachen. Und er wurde offenbar schon von den Neandertalern verwendet, um damit Steinklingen an Holzgriffen zu befestigen. Das hat ein internationales Forschungsteam anhand von Werkzeug-Funden in Südfrankreich herausgefunden. Laut den Fachleuten handelt es sich sogar um einen Zwei-Kompononenten-Kleber. Er besteht aus Ocker und Bitumen. Bitumen ist eine klebrige Kohlenwasserstoff-Verbindung, die auch natürlich im Boden vorkommt.

Heute wird Bitumen meistens aus Erdöl hergestellt und zum Beispiel als Bindemittel genutzt, um Steine zu Asphalt zu verbinden. Wenn man Bitumen mit dem gelb-braune Erdpigment Ocker mischt, bleibt es formbar, klebt aber nicht mehr an den Händen. Die Forschenden sagen, für die Entwicklung des Zwei-Komponenten-Klebers hätten die Neandertaler planen und gezielt vorgehen müssen, denn die beiden Rohstoffe mussten von weit voneinander entfernten Orten zusammengetragen werden. Die Entwicklung von Klebstoffen sei deshalb einer der besten Belege für die kulturelle Evolution und die kognitiven Fähigkeiten von Frühmenschen.

Frühester Fund eines Mehrkomponentenklabers in Europa

Laut dem Forschungsteam ist es der früheste Fund eines Mehrkomponentenklebers in Europa. Solche Klebstoffe kannte man bisher nur vom frühen Homo sapiens in Afrika. Die Forschenden vermuten, dass die frühen Homo sapiens und die Neandertaler ziemlich ähnlich gedacht haben müssen.

Die Werkzeuge mit den Klebstoffresten wurden schon 1907 in Le Moustier in der südfranzösischen Dordogne gefunden, an einem Ort, der vor 120.000 bis 40.000 Jahren von Neandertalern genutzt wurde. Sie wurden in der Sammlung des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin aufbewahrt und erst jetzt neu untersucht.

Studie:

Ochre-based compound adhesives at the Mousterian type-site document complex cognition and high investment, In: Science, 21.02.2024 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adl0822

