Sierra Leone in Westafrika hat ein Drogenproblem - konkret geht es um die Droge "Kush".

Weil es nicht viele Hilfsmaßnahmen gibt, greift ein Ort jetzt zu drastischen Maßnahmen, um Süchtige wieder runterzubringen. Die Nachrichtenagentur AP berichtet darüber:

Freiwillige haben in einem Vorort der Hauptstadt Freetown ein provisorisches Behandlungszentrum aufgebaut. Sie schnappen sich Süchtige - und halten sie in dem Zentrum fest, bis sie von der Droge runterkommen. Manchmal sollen sie sie anketten, um sie an der Flucht zu hindern. Laut den Freiwilligen sollen so schon an die 80 Menschen "behandelt" worden sein. Die Polizei sagt, dass sie nichts von dem Projekt oder dem Anketten von Leuten in extremen Fällen wisse.

Kush ist ein Mix aus chemischen Substanzen. Es ist billig, sorgt im Kopf angeblich für Hochgefühle - von außen erinnern die Konsumenten aber eher an Zombies, sagen Beobachter. Die Droge macht psychische Probleme - Betroffene haben oft auch Schwellungen, Infektionen oder offene Wunden.

