Benin in West-Afrika hat ein einziges Kino im ganzen Land - und das ist gerade besonders beliebt.

Denn in Cotonou, dem wirtschaftlichen Zentrum Benins, läuft der Hollywood-Streifen "The Woman King". Der Film ist gespannt, aber auch skeptisch erwartet worden - jetzt sind die Vorstellung fast immer ausverkauft, seit Wochen, wie unter anderem der britische Guardian berichtet.

Weibliche Elite-Truppe beeindruckt Kino-Fans

Denn "The Woman King" mit Viola Davis in der Hauptrolle hat zwar eine fiktive Story, ist vor allem mit US-Schauspielerinnen besetzt und wurde in Südafrika gedreht. Er spielt aber im ehemaligen Königreich Dahomey, das bis Ende des 19. Jahrhunderts im Süden des heutigen Benin bestand. Im Mittelpunkt steht eine rein weibliche Elitetruppe mit legendären Kampfkünsten. Die Kriegerinnen der Agojie verteidigten das Königreich gegen einen übermächtig erscheinenden Feind. Im Kino in Cotonou gibt es dafür oft Applaus.