Die Lage in den Hochwassergebieten in Deutschland ist weiter angespannt.

Nach dem Unwetter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt es dutzende Tote - die Zahlen steigen. Es werden viele Menschen vermisst. In einigen Gegenden gibt es zum Teil keinen Strom, kein fließendes Wasser und keine Telefonverbindungen. Einsatzkräfte versuchen Menschen aus eingeschlossenen Orten zu retten. Aus ganz Deutschland sind Einsatzkräfte in die Katastrophen-Region unterwegs. Es drohen weitere Überschwemmungen.

Aktuelle Informationen gibt es im Newsblog der Deutschlandfunk-Nachrichten.