Das wollte ein internationales Forschungsteam wissen und hat dafür etwas mehr als tausend Männer aus Familien in den Niederlanden und Belgien untersucht. Die Versuchsteilnehmer wurden so ausgewählt, dass immer zwei Männer verwandt waren und sich einen väterlichen Vorfahren teilten - jedenfalls laut ihrem Familien-Stammbaum. Dann hat das Forschungsteam geprüft, ob das wirklich stimmt. Dafür hat es die Gene der Männer untersucht.

Die Ergebnisse haben die Forschenden im Fachmagazin Current Biology veröffentlicht. Demnach wurden in Westeuropa in den letzten 500 Jahren eher selten Kinder durch außerehelichen Sex gezeugt - nämlich im Schnitt nur jedes hundertste Kind. Am seltensten kam das auf dem dünner besiedelten Land vor und generell in wohlhabenderen Bevölkerungsschichten. Die meisten unehelichen Kinder entstanden im späten 19. Jahrhundert während Industrialisierung - also in dicht besiedelten Städten, unter Menschen, die unter ärmlichen Bedingungen nahe beieinander gelebt haben.

Ob der außereheliche Sex dabei einvernehmlich war, können die Forschenden in ihrer Studie nicht sagen.