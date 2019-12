Christen in aller Welt feiern ab heute Weihnachten - in Westsumatra steht das aber unter Strafe.

In der indonesischen Provinz haben die lokalen Behörden sogar das Feiern zuhause verboten. Konservative islamische Geistliche in Sumatra haben Muslime dazu aufgerufen, Christen zu Weihnachten nicht zu grüßen. Bürgerrechtsorganisationen in Indonesien halten das Verbot für einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit, die eigentlich in der indonesischen Verfassung festgeschrieben ist. In Indonesien ist die große Mehrheit der Bevölkerung muslimisch. Das ist aber in der Hauptstadt Jakarta auch kein Grund, Weihnachten nicht zu feiern. Dort hat sogar die Stadtverwaltung zusammen mit der katholischen Kirche einen elf Meter hohen Weihnachtsbaum aufgestellt.

Allerdings gibt es im ganzen Land Angst vor Anschlägen von radikalen Islamisten. Viele Shopping Malls haben ihre Verkäufer angewiesen, kein Weihnachtsoutfit wie Nikolausmützen zu tragen. Der Rat der Islamgelehrten in Indonesien hatte das Tragen von "Santamützen" verurteilt. Zum Schutz von Weihnachts- und Neujahrsfeiern sind rund 200.000 Soldaten und Polizisten im Einsatz. Das sind doppelt so viele wie letztes Jahr.

Auch andere Länder haben schon Verbote von Weihnachtsfeiern ausgesprochen, etwa Somalia oder Tadschikistan. Sogar in England gab es das einem Forscher zufolge mal: 1647 verboten die Puritaner demnach Weihnachten, weil sie es für ein eigentlich heidnisches Fest hielten und weil viele Menschen die Festtage für Sünden wie Völlerei und Unzucht nutzten.