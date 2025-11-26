Tropische Wirbelstürme wie gerade auf Jamaika oder den Philippinen zeigen, wie wichtig genaue Vorhersagen sind.

Forschende haben jetzt ein bisher unbekanntes zyklisches Klimamuster in den Tropen gefunden. Sie nennen es TWISO - das steht für "Tropics-Wide Intraseasonal Oscillation". Im Fachjournal PNAS beschreiben sie es wie ein gigantisches Pendel, das das Klima im gesamten Tropengürtel alle 30 bis 60 Tage beeinflusst. Es steuert dabei Wind, Wolken und Regenfall in synchronisierten Zyklen. Die Forschenden sprechen vom Puls der tropischen Atmosphäre.

Entdeckt haben sie TWISO, indem sie historische Satelliten- und Wetterdaten ausgewertet haben. Die Forschenden sagen, mit dem neuen Wissen könnten frühe Vorhersagen für tropische Stürme - also ein bis zwei Monate vorher - etwas genauer werden.