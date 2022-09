Je heißer die Außentemperatur, desto hitziger wird offenbar auch die Online-Debatte.

Das zeigt eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Darin untersucht ein internationales Forschungsteam den Zusammenhang zwischen Hasskommentaren auf Twitter und Extremtemperaturen in den USA. Die Forschenden haben etwa vier Milliarden Tweets mit Standortdaten ausgewertet und sie in Beziehung gesetzt zu den dazugehörigen Wetterdaten. Heraus kam: Solange die Temperatur zwischen 12 und 21 Grad liegt, bleibt die Twitter-Debatte verhältnismäßig zivilisiert, sobald es aber wärmer oder kälter wird, nehmen die Hass-Kommentare zu, je extremer die Temperatur, desto stärker der Anstieg - in absoluten und in relativen Zahlen. Warum das so ist, können die Forschenden nicht sagen.