Wettervorhersagen sind nicht einfach, denn Wetter-Prozesse in der Atmosphäre laufen eher chaotisch ab.

Laut US-Forschenden ist es besonders schwierig und besonders wichtig, zuverlässige sogenannte Nowcasts zu bekommen - das sind Kurzfrist-Wettervorhersagen für die nächsten zwei bis fünf Minuten an einem Ort. Zum Beispiel, wenn überraschend Sturzfluten auftreten, wie nach Hurrikan Ida in New York City. Dann könnten schnelle Wettervorhersagen helfen, Leben zu retten.

Deshalb haben die Forschenden meteorologische Daten aus New York ausgewertet - und zwar über den Verlauf von acht Jahren. Diese realen Daten haben sie verglichen mit den Vorhersagen von sieben verschiedene Algorithmen für denselben Zeitraum. Die Forschenden sagen: Manche Modelle rechnen mehrere Wahrscheinlichkeiten durch - sogenannte probabilistische Vorhersagerechnungen - und sind besser geeignet für die kommenden 20 Minuten. Andere Modelle berechnen nur eine mögliche Wetter-Entwicklung - sogenannte deterministische Vorhersagen. Die eignen sich besser für den Nowcast in 2-5 Minuten.

Jetzt entwickeln die Forschenden ihr eigenes Nowcasting-Modell.