Die schlimmsten Tiefsttemperaturen dürften in den USA und Kanada vorbei sein - am Sonntag wird mit Plusgraden gerechnet.

Gestern waren die Temperaturen in Nordamerika stellenweise auf fast minus 40 Grad Celsius gesunken - durch den Wind war es gefühlt noch kälter. Dafür verantwortlich ist der Polarwirbel, der sich sonst über der Arktis bewegt, sich derzeit aber so weit südlich befindet, dass er Kanada und die USA seit Tagen gefrieren lässt. Vor allem Großstädte wie Chicago im Nordosten sind betroffen. Mindestens 21 Menschen sind in den USA wegen der extremen Kälte gestorben.

Minus 40 Grad im Mittelwesten -

Plus 50 Grad in Südaustralien

Dagegen meldet Australien den heißesten Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur habe zum ersten Mal über 30 Grad gelegen. Der Spitzenwert mit 49,5 Grad wurde von der Stadt Port Augusta im Staat South Australia gemeldet. Das macht vor allem der Natur zu schaffen: Fledermäuse fallen tot von den Bäumen, hundertausende Fische sind gestorben, weil die Gewässer zu heiß sind und Straßen schmelzen.