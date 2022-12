Auf der Südhalbkugel ist es stürmischer als auf der Nordhalbkugel. Das wissen Seeleute schon seit Jahrhunderten, aber erst jetzt hat die Wissenschaft eine Erklärung dafür.

Ein Forschungsteam hat in einer Simulations-Studie zwei wichtige Faktoren für den stürmischen Süden ausgemacht: Zum einen gibt es auf der Nordhalbkugel mehr hohe Gebirge, die Stürme bremsen können. Zum anderen spielt das Umwälz-System der großen Meeresströmungen, das sogenannte globale Förderband, eine wichtige Rolle: In der Südhalbkugel ist Wasser mit viel Energie an der Oberfläche unterwegs. Wenn die Forschenden die Gebirge und die Meeresströmungen in ihren Computersimulationen ausschalteten, gab es die Sturm-Unterschiede nicht. In der echten Welt treten auf der Südhalbkugel 24 Prozent mehr Stürme auf als auf der Nordhalbkugel. In den letzten Jahrzehnten ist der Unterschied größer geworden. Die Forschenden führen das auf den Klimawandel zurück.