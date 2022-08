So starben im Sommer 2003 im Zusammenhang mit Hitze europaweit fast 70.000 Menschen. Die Hitzewelle Mitte Juli in Europa mit 40 Grad und mehr hat sehr wahrscheinlich deutlich weniger Opfer gefordert. Darauf deuten vorläufige Daten aus Großbritannien und von der iberischen Halbinsel hin. In England und Wales waren innerhalb der Woche mit der größten Hitze knapp 1700 mehr Menschen gestorben als sonst. Hinzu kommen weitere 1700 zusätzliche Todesfälle in Portugal und Spanien.

Dass im Juli nicht ganz so viele Menschen während der Hitzewelle gestorben sind, liegt möglicherweise auch mit daran, dass Behörden und Menschen aus der Erfahrung von 2003 gelernt haben und besser wissen, wie sie mit Hitze umgehen. Nach Ansicht von Fachleuten starben 2003 unter anderem deswegen so viele Menschen, weil die Hitze besonders in Frankreich während der französischen Hauptferienzeit zuschlug. Mehr ältere Menschen waren deswegen allein und weniger Arztpraxen waren besetzt. Seitdem sind viele europäische Städte besser auf Hitzewellen eingestellt und mehr Menschen sind besser informiert, wie sie sich vor zu viel Hitze schützen.



Klimaanlagen haben in Europa etwa 20 Prozent der Haushalte. In gewissem Umfang können Menschen sich körperlich an größere Wärme gewöhnen, wenn sie öfter höheren Temperaturen ausgesetzt sind.