Beispiel Hitze und UV-Strahlung: Zwei Drittel der Befragten vermuteten, dass eine höhere UV-Strahlung mit steigenden Temperaturen auftritt. Das stimmt so aber nicht: Zum Beispiel ist die UV-Belastung zur Mittagszeit in der Regel am stärksten. Die höchsten Temperaturen des Tages gibt es aber oft am Nachmittag.

Beispiel Bodenfrost: 44 Prozent der Befragten glaubten, dass Straßenglätte erst bei Lufttemperaturen von 0 Grad Celsius oder darunter möglich ist. Tatsächlich kann die Temperatur am Boden aber mehrere Grad niedriger sein als in der Luft. Für den Wetterbericht werden die Temperaturen in etwa 2 Metern Höhe gemessen.

An Wettervorhersagen verstehen auch viele die Angabe der Regenwahrscheinlichkeit nicht. Das bringt die Forschenden auch zu der Forderung, dass Anbieter von Vorhersagen ihre Arbeit besser erklären müssen.

Für die Studie befragten Forschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und des Hans-Ertel-Zentrums für Wetterforschung 1004 Deutsche im Alter zwischen 14 und 93 Jahren. Diese beantworteten 62 Faktenfragen rund ums Wetter.