Die Wetterlage sorgt in Deutschland gerade dafür, dass Schadstoffe nicht abziehen können.

Vom Deutschen Wetterdienst heißt es, dass sich gerade besonders viel Feinstaub im Flachland sammelt - weil gerade die Luftschichten so sind, dass sich wenig austauscht. Davon betroffen ist besonders Süddeutschland. Zum Beispiel in Teilen von München, Würzburg, Bamberg und Passau lagen die Werte über dem Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter, aber auch zum Beispiel in Dresden und in Worms in Rheinland-Pfalz. In Kempten im Allgäu wurden sogar 35 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen.

Das Umweltbundesamt empfiehlt Menschen an diesen Orten, sich möglichst nicht im Freien körperlich anzustrengen.

Der Feinstaub stammt unter anderem von Autos, Heizkraftwerken und Kaminöfen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst hält die Wetterlage bis Silvester. Da werden durch das Feuerwerk normalerweise die höchsten Feinstaubwerte des Jahres erreicht.