Das Wetterphänomen El Niño hat letztes Jahr auf der ganzen Welt für Temperaturrekorde gesorgt - und auch für viele Naturkatastrophen.

Überschwemmungen in Kalifornien in den USA, eine große Dürre am Amazonas, Waldbrände in Australien - und eine neue weltweite Korallenbleiche. Jetzt kommt die gute Nachricht von der australischen Wetterbehörde. Denn die Fachleute dort sagen, dass die aktuelle El-Niño-Periode jetzt vorbei ist.

Möglich ist, dass es dieses Jahr einen Wechsel zum Wetterphänomen La Niña gibt - aber das können sie noch nicht mit Sicherheit vorhersagen.

Normalerweise nur alle paar Jahre

Beide Wetterphänomene - El Niño genauso wie La Niña - haben auch große Auswirkungen auf die globale Landwirtschaft. Sie treten normalerweise nur alle paar Jahre auf. El Niño sorgt für mehr Trockenheit in Asien und mehr Regen in den Amerikas. La Niña sorgt für den gegenteiligen Effekt. Durch den Klimawandel verschärfen sich inzwischen aber häufig die Effekte, die beide Phänomene auslösen.