Zum Beispiel fällt in Südostasien Starkregen, der Erdrutsche auslösen kann. In Südamerika wird es trockener. Und in Nordamerika können leichter Hurrikane entstehen. Jetzt sagt die Weltorganisation für Meteorologie WMO, dass das Klimaphänomen "La Niña" wohl erstmals in diesem Jahrhundert drei Jahre in Folge das Wetter auf der Erde bestimmen wird. Laut der Vorhersage wird "La Niña" noch bis zum Ende dieses Jahres anhalten - denn in den vergangenen Wochen haben sich die Auswirkungen im östlichen und zentralen Pazifik am Äquator verstärkt.

Drei Jahre in Folge Abkühlung des Pazifiks

Die Meteorologie-Fachleute nennen es ungewöhnlich, dass "La Niña" ein drittes Jahr in Folge Teile des Pazifiks abkühlt. Das sei aber kein Hinweis darauf, dass die Erderwärmung nachlasse - der langfristige Trend bleibe der gleiche.

Während "La Niña" für Abkühlung sorgt, macht das Klimaphänomen "El Niño" das Gegenteil - und sorgt für Erwärmung.