Mehrere ARD-Sender berichten, dass die Ermittler dafür die Möglichkeit nutzen, die App mit dem Webbrowser auf einem Computer zu verknüpfen. Bei der Funktion werden alle Inhalte des Chatdienstes in einem Browser-Fenster gespiegelt.

Allerdings muss für so eine Verknüpfung ein QR-Code vom Handy des Nutzers auf dem Computer-Bildschirm eingescannt werden - die Ermittler bräuchten also zumindest kurz Zugriff auf das Smartphone eines Verdächtigen. Laut der Recherche der ARD-Journalisten wird in einem internen BKA-Schreiben die Möglichkeit erwähnt, Whatsapp-Kommunikation so in Echtzeit mitzulesen.

Bei Whatsapp und anderen Chatdiensten sind die Inhalte verschlüsselt, wenn sie von Telefon zu Telefon verschickt werden. Sicherheitsbehörden verlangen schon lange eine Möglichkeit, die Verschlüsselung zu umgehen. Die Anbieter haben das bisher aus Datenschutzgründen verweigert.