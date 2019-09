Es geht um die Veröffentlichung seiner Autobiografie. Das Justizministerium erklärte, dass Snowden mit dem Buch gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen haben soll, die er mit den Geheimdiensten CIA und NSA unterschrieben habe. Ihm wird vorgeworfen das Buch veröffentlicht zu haben, ohne dass die Geheimdienste es vorher hätten prüfen können.

Laut Ministerium soll mit der Klage nicht der Verkauf des Buches gestoppt werden. Die Regierung wolle aber auf die Einnahmen zugreifen, die er durch das Buch erziele.

Snowdens Autobiografie ist gestern in den USA und auch in Deutschland rausgekommen. Vor sechs Jahren hatte der Ex-Geheimdienstler Dokumente der NSA an Journalisten weitergegeben.